российский диктатор владимир путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В украинском плену находится 1348 россиян, в российском плену - 6465 украинских военных - отметил путин.

Кроме того, российский диктатор отметил, что безвозвратные потери рф в Украине в разы меньше, чем у противника.

Отметим, что информация относительно потерь противоречит информации украинского Генштаба, а также иностранных разведок, которые указывают на значительные потери рф.

Как сообщили в Минобороны Британии, общее количество потерь россиян (убитых и раненых) с начала войны в феврале 2022 года сейчас, предположительно, достигло 500 тыс., а средние потери россиян в мае составили более 1200 человек, что является самым высоким показателем с начала войны.

Добавим

В феврале Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, в войне также погибло 180 тысяч россиян, а вместе с ранеными потери врага достигают 500 тыс. человек.