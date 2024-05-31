Середні втрати рф у травні становили понад 1,2 тис. солдат, що є найвищим показником з початку війни - британська розвідка
Київ • УНН
Втрати росії з початку війни в Україні в лютому 2022 року, ймовірно, досягли 500 000 вбитих і поранених, при цьому в травні втрати в середньому перевищували 1200 осіб на день, що є найвищим показником з початку вторгнення.
Загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) з початку війни в лютому 2022 року зараз, імовірно, досягла 500 тис., а середні втрати росіян у травні становили понад 1200 осіб, що є найвищим показником з початку війни. Це, імовірно, пов'язано з наступом росіян та обмеженою підготовкою особового складу. Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії на основі розвідданих, передає УНН.
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"Загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) з початку війни в лютому 2022 року зараз, імовірно, досягла 500 тис. У 2024 році російські втрати продовжували залишатися на високому рівні, і в травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день – це найвищий показник з початку війни", - ідеться у звіті.
У британській розвідці вказують, що такі високі втрати, швидше за все, пов’язані з наступом росіян, який ведеться широким фронтом. Також вказується, що можливою причиною високих втрат є те, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції.
"У результаті росія використовує невеликі, але дорогі хвилеві атаки, намагаючись послабити українську оборону. росія продовжує вербувати додаткові сили для підтримки цього підходу. Однак потреба постійно поповнювати особовий склад на передовій майже напевно обмежуватиме здатність росії створювати підрозділи більшого потенціалу", - додають у розвідці.
Нагадаємо
Вчора, 30 травня, британський представник під час виступу в Організації з безпеки та співробітництва заявляв, що втрати рф сягають понад 465 тис. російських військових в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Щодня рф втрачає понад 1 тис. солдат.