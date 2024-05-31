Середні втрати рф у травні становили понад 1,2 тис. солдат, що є найвищим показником з початку війни - британська розвідка

ukenru
10:47 • 4075 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 15287 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30243 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53242 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68821 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111884 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135795 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138814 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240299 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171154 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41468 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 18922 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46747 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 24984 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 29367 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240300 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361197 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376562 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291983 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60041 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76676 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88066 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170633 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173207 перегляди
Актуальне
Середні втрати рф у травні становили понад 1,2 тис. солдат, що є найвищим показником з початку війни - британська розвідка

Середні втрати рф у травні становили понад 1,2 тис. солдат, що є найвищим показником з початку війни - британська розвідка

Київ • УНН

 • 18322 перегляди

Втрати росії з початку війни в Україні в лютому 2022 року, ймовірно, досягли 500 000 вбитих і поранених, при цьому в травні втрати в середньому перевищували 1200 осіб на день, що є найвищим показником з початку вторгнення.

Загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) з початку війни в лютому 2022 року зараз, імовірно, досягла 500 тис., а середні втрати росіян у травні становили понад 1200 осіб, що є найвищим показником з початку війни. Це, імовірно, пов'язано з наступом росіян та обмеженою підготовкою особового складу. Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії на основі розвідданих, передає УНН.

Деталі

"Загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) з початку війни в лютому 2022 року зараз, імовірно, досягла 500 тис. У 2024 році російські втрати продовжували залишатися на високому рівні, і в травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день – це найвищий показник з початку війни", - ідеться у звіті.

У британській розвідці вказують, що такі високі втрати, швидше за все, пов’язані з наступом росіян, який ведеться широким фронтом. Також вказується, що можливою причиною високих втрат є те, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції.

"У результаті росія використовує невеликі, але дорогі хвилеві атаки, намагаючись послабити українську оборону. росія продовжує вербувати додаткові сили для підтримки цього підходу. Однак потреба постійно поповнювати особовий склад на передовій майже напевно обмежуватиме здатність росії створювати підрозділи більшого потенціалу", - додають у розвідці.

Нагадаємо

Вчора, 30 травня, британський представник під час виступу в Організації з безпеки та співробітництва заявляв, що втрати рф сягають понад 465 тис. російських військових в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Щодня рф втрачає понад 1 тис. солдат.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
ministerstvo-oborony-velyka-brytaniiaМіністерство оборони (Велика Британія)
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37