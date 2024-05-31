Средние потери рф в мае составили более 1,2 тыс. солдат, что является самым высоким показателем с начала войны - британская разведка

Общее количество потерь россиян (убитых и раненых) с начала войны в феврале 2022 года сейчас, предположительно, достигло 500 тыс., а средние потери россиян в мае составили более 1200 человек, что является самым высоким показателем с начала войны. Это, вероятно, связано с наступлением россиян и ограниченной подготовкой личного состава. Об этом говорится в сводке Минобороны Британии на основе разведданных, передает УНН.

Детали

"Общее количество потерь россиян (убитых и раненых) с начала войны в феврале 2022 года сейчас, предположительно, достигло 500 тыс. В 2024 году российские потери продолжали оставаться на высоком уровне, и в мае средние потери российского личного состава составляли более 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны", - говорится в отчете.

В британской разведке указывают, что такие высокие потери, скорее всего, связаны с наступлением россиян, которое ведется широким фронтом. Также указывается, что возможной причиной высоких потерь является то, что большинство российских сил проходят лишь ограниченную подготовку, и они не способны проводить сложные наступательные операции.

"В результате россия использует небольшие, но дорогостоящие волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону. россия продолжает вербовать дополнительные силы для поддержки этого подхода. Однако потребность постоянно пополнять личный состав на передовой почти наверняка будет ограничивать способность россии создавать подразделения большего потенциала", - добавляют в разведке.

Напомним

Вчера, 30 мая, британский представитель во время выступления в Организации по безопасности и сотрудничеству заявлял, что потери рф достигают более 465 тыс. российских военных в Украине с начала полномасштабного вторжения. Ежедневно рф теряет более 1 тыс. солдат.