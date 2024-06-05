путін заявив, що у російському полоні перебуває 6465 українських військових
Київ • УНН
За словами російського диктатора володимира путіна, 6465 українських солдатів перебувають у російському полоні, тоді як 1348 росіян перебувають в українському полоні.
російський диктатор володимир путін заявив, що у російському полоні перебуває 6465 українських військових, передає УНН із посиланням на ТАСС.
В українському полоні перебуває 1348 росіян, у російському полоні - 6465 українських військових
Крім того, російський диктатор зауважив, що безповоротні втрати рф в Україні в рази менші, ніж у противника.
Відзначимо, що інформація щодо втрат суперечить інформації українського Генштабу, а також іноземних розвідок, які вказують на значні втрати рф.
Як повдіомили в Міноборони Британії, загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) з початку війни в лютому 2022 року зараз, імовірно, досягла 500 тис., а середні втрати росіян у травні становили понад 1200 осіб, що є найвищим показником з початку війни.
Додамо
У лютому Президент України Володимир Зеленський заявив, що 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.
За його словами, у війні також загинуло 180 тисяч росіян, а разом із пораненими втрати ворога сягають 500 тис. осіб.