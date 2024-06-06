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путін погрожує використати всі засоби, включаючи ядерну зброю, для захисту інтересів рф

путін погрожує використати всі засоби, включаючи ядерну зброю, для захисту інтересів рф

Київ • УНН

 • 100603 перегляди

путін пригрозив використовувати всі засоби, включаючи ядерну зброю, для захисту інтересів рф у разі загрози, заперечуючи при цьому звинувачення в брязканні ядерною зброєю.

путін заявив, що рф готова використати всі засоби оборони у разі загрози. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Під час організованої зустрічі з главами світових інформаційних агентств російський терорист путін заявив про готовність країни застосувати всі наявні засоби для захисту своїх національних інтересів у разі виникнення загрози.

росію постійно намагаються звинуватити в тому, що вона махає ядерною палицею, але це не так

- підкреслив путін.

Диктатор наголосив, що рф розглядає використання будь-яких засобів лише у випадку крайньої необхідності та закликав міжнародну спільноту не доводити до ситуацій, які можуть змусити терористичну країну застосувати такі озброєння.

російські журналісти стикаються з перешкодами і залякуванням на Заході - путін05.06.24, 22:24 • 53374 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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