путин заявил, что рф готова использовать все средства обороны в случае угрозы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Во время организованной встречи с главами мировых информационных агентств российский террорист путин заявил о готовности страны применить все имеющиеся средства для защиты своих национальных интересов в случае возникновения угрозы.

россию постоянно пытаются обвинить в том, что она машет ядерной палкой, но это не так - подчеркнул путин.

Диктатор подчеркнул, что рф рассматривает использование любых средств только в случае крайней необходимости и призвал международное сообщество не доводить до ситуаций, которые могут заставить террористическую страну применить такие вооружения.

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