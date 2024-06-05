Глава террористической страны путин заявил, что на Западе российских журналистов запугивают и создают препятствия относительно их профессиональной деятельности. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Президент рф путин во время встречи с главами мировых информационных агентств заявил, что российским журналистам постоянно чинят препятствия и запугивают в западных странах.

Единственное, что при этом делают представители отечественных СМИ – рассказывают российскую точку зрения на события в мире. Всюду, где пытаются работать наши журналисты, везде им начинают препятствовать. Ну просто везде. Запугивают, закрывают счета в банках, отбирают транспорт. Чего только не делают. Это есть свобода слова? Конечно, нет - сказал террорист.

По словам диктатора, подобные действия свидетельствуют о нарушении принципов свободы слова и демократии, которые так активно пропагандируются западными державами.

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