російські журналісти стикаються з перешкодами і залякуванням на Заході - путін
Київ • УНН
путін заявив, що російські журналісти стикаються з залякуванням і перешкодами в західних країнах, коли вони просто висловлюють російську точку зору на світові події.
Очільник терористичної країни путін заявив, що на Заході російських журналістів залякують та створюють перешкоди щодо їх професійної діяльності. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Президент рф путін під час зустрічі з головами світових інформаційних агентств заявив, що російським журналістам постійно чинять перешкоди та залякують у західних країнах.
Єдине, що при цьому роблять представники вітчизняних ЗМІ – розповідають російську точку зору на події у світі. Усюди, де намагаються працювати наші журналісти, скрізь їм починають перешкоджати. Ну просто скрізь. Залякують, закривають рахунки у банках, відбирають транспорт. Чого тільки не роблять. Це є свобода слова? Звичайно, ні
За словами диктатора, подібні дії свідчать про порушення принципів свободи слова та демократії, які так активно пропагуються західними державами.
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