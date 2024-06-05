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Україна вже почала використовувати американську зброю для ударів по росії - ЗМІ

Україна вже почала використовувати американську зброю для ударів по росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 85526 перегляди

Україна використовувала американську зброю для нанесення ударів по російських батареях ППО на території росії. Зазначається, що дозвіл Байдена дозволяє використовувати зброю, надану США, для удару по російських військах.

Україна вже використовувала американську зброю для нанесення ударів по росії, зокрема, і для удару по російській батареї протиповітряної оборони С-300/400 у бєлгородській області. Про це пише видання Associated Press, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Україна використовувала американську зброю для ударів усередині росії в останні дні.

"Зброя використовувалася згідно з нещодавно схваленими вказівками президента Джо Байдена, які дозволили використовувати американську зброю для ударів усередині росії з метою захисту Харкова", - зазначає видання.

Зазначається, що дозвіл Байдена дозволяє використовувати зброю, надану США, для удару по російських військах.

"Це не змінює політику США, яка вимагає від України не використовувати надані США ATACMS або ракети великої дальності та інші боєприпаси для нанесення ударів по росії", - заявили співрозмовники видання.

Видання також додає, що Інститут вивчення війни у своєму звіті заявляв, що 2 червня українські війська завдали удару по російській батареї протиповітряної оборони С-300/400 у бєлгородській області, ймовірно, з високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

"Система протиповітряної оборони була розташована приблизно за 60 кілометрів від поточної лінії фронту на півночі Харківської області та понад 80 кілометрів від міста Харкова, яке знаходиться в радіусі дії HIMARS", - зазначали аналітики.

Нагадаємо

Спікер Палати Представників Майк Джонсон вважає, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання зброї США від Адміністрації Байдена недостатньо.

Павло Башинський

Павло Башинський

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