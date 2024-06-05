Украина уже начала использовать американское оружие для ударов по россии - СМИ

Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по россии, в частности, и для удара по российской батарее противовоздушной обороны С-300/400 в белгородской области. Об этом пишет издание Associated Press, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Украина использовала американское оружие для ударов внутри России в последние дни.

"Оружие использовалось согласно недавно одобренным указаниям президента Джо Байдена, которые позволили использовать американское оружие для ударов внутри россии с целью защиты Харькова", - отмечает издание.

Отмечается, что разрешение Байдена позволяет использовать оружие, предоставленное США, для удара по российским войскам.

"Это не меняет политику США, которая требует от Украины не использовать предоставленные США ATACMS или ракеты большой дальности и другие боеприпасы для нанесения ударов по россии", - заявили собеседники издания.

Издание также добавляет, что Институт изучения войны в своем отчете заявлял, что 2 июня украинские войска нанесли удар по российской батарее противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области, вероятно, из высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

"Система противовоздушной обороны была расположена примерно в 60 километрах от текущей линии фронта на севере Харьковской области и более 80 километров от города Харькова, который находится в радиусе действия HIMARS", - отмечали аналитики.

Напомним

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешних разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена недостаточно.