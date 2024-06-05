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Будемо говорити з Білим домом: Джонсон закликає припинити обмежувати використання Україною американської зброї проти рф

Будемо говорити з Білим домом: Джонсон закликає припинити обмежувати використання Україною американської зброї проти рф

Київ • УНН

 • 58786 перегляди

Спікер парламенту Майк Джонсон вважає, що адміністрація Байдена повинна припинити обмежувати використання Україною американської зброї і дозволити їй завдавати ударів по російській території з метою самооборони.

Спікер Палати Представників Майк Джонсон вважає, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання зброї США від Адміністрації Байдена недостатньо, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

За його словами, Вашингтон повинен перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні", а сам Джонсон планує порушувати це питання у розмові з Адміністрацією Байдена.

"Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", - сказав Спікер конгресовій кореспондентці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.

Повинні мати змогу дати відсіч: Джонсон про дозвіл Україні бити по території рф американською зброєю22.05.24, 18:48 • 36528 переглядiв

Нагадаємо

Адміністрація Байдена таємно дозволила Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по території рф, що межує з Харківською областю з метою самооборони від ворожих атак.

Згодом Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про послаблення адміністрацією президента США Джо Байдена давньої політики, яка забороняє Україні використовувати американську зброю проти цілей у росії, зазначивши, що це є кроком вперед для захисту українців.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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