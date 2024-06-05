Будем говорить с Белым домом: Джонсон призывает прекратить ограничивать использование Украиной американского оружия против рф

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешних разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена недостаточно, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, Вашингтон должен перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине", а сам Джонсон планирует поднимать этот вопрос в разговоре с администрацией Байдена.

"Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", - сказал спикер конгрессовой корреспондентке Голоса Америки, Екатерине Лисуновой.

Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

Напомним

Администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об ослаблении администрацией президента США Джо Байдена давней политики, запрещающей Украине использовать американское оружие против целей в россии, отметив, что это является шагом вперед для защиты украинцев.