Будем говорить с Белым домом: Джонсон призывает прекратить ограничивать использование Украиной американского оружия против рф
Киев • УНН
Спикер парламента Майк Джонсон считает, что администрация Байдена должна прекратить ограничивать использование Украиной американского оружия и позволить ей наносить удары по российской территории в целях самообороны.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешних разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена недостаточно, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
По его словам, Вашингтон должен перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине", а сам Джонсон планирует поднимать этот вопрос в разговоре с администрацией Байдена.
"Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", - сказал спикер конгрессовой корреспондентке Голоса Америки, Екатерине Лисуновой.
Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием22 мая 2024, 15:48 • 36115 просмотров
Напомним
Администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об ослаблении администрацией президента США Джо Байдена давней политики, запрещающей Украине использовать американское оружие против целей в россии, отметив, что это является шагом вперед для защиты украинцев.
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