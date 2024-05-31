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“Це є кроком вперед”: Зеленський про дозвіл бити по рф американською зброєю

Київ • УНН

 • 33080 перегляди

Президент Зеленський привітав рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей в росії поблизу кордону в якості кроку вперед для захисту українців.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про послаблення адміністрацією президента США Джо Байдена давньої політики, яка забороняє Україні використовувати американську зброю проти цілей у росії, зазначивши, що це є кроком вперед для захисту українців. Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками саміту Україна – Північна Європа, передає УНН.

"У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталей про це, я хочу побачити, що відбудеться на практиці, але те, що я бачу, то це, в будь-якому випадку, є кроком вперед до цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити захист наших людей, людей, які живуть в населених пунктах біля кордону", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена таємно дозволила Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по території рф, що межує з Харківською областю з метою самооборони від ворожих атак.

Павло Башинський

Павло Башинський

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