” Это является шагом вперед": Зеленский о разрешении бить по рф американским оружием

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об ослаблении администрацией президента США Джо Байдена давней политики, которая запрещает Украине использовать американское оружие против целей в России, отметив, что это является шагом вперед для защиты украинцев. Об этом Зеленский заявил во время пресс – конференции по итогам саммита Украина-Северная Европа, передает УНН.

"У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам деталей об этом, я хочу увидеть, что произойдет на практике, но то, что я вижу, то это, в любом случае, является шагом вперед к цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы сделать возможной защиту наших людей, людей, которые живут в населенных пунктах возле границы",-сказал Зеленский.

Напомним

Администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.