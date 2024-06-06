"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

Вашингтон не позволял Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории рф, ведь Белый дом никогда не санкционирует удары по Москве. Об этом в интервью для ABC News заявил президент США Джо Байден, передает УНН.

Детали

Ведущий записал у Байдена-использовали ли силы обороны Украины американское оружие, после того, как Белый дом снял ограничения для ударов по приграничным территориям.

Лидер Белого дома не дал прямого ответа, но дал понять, что эти вооружения не будут использованы для нападения на российскую столицу или резиденцию правительства.

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Их (удары - ред.) разрешено использовать вблизи границы, когда они используются с другой стороны границы для нападения на конкретные цели в Украине. минет санкционируем удары на 200 миль вглубь России, мы не санкционируем удары по Москве, по кремлю - подчеркнул Джо Байден.

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Во время интервью у Байдена также спросили, обеспокоен ли он заявлениями российского президента Владимира Путина, который на днях заметил, что "поставки высокоточного оружия в Украину для ударов по российской территории являются прямым участием в этой войне".

Президента США в очередной раз подчеркнул, что американское оружие используется только для защиты Украины от постоянных атак и обстрелов со стороны рф.

Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для удара по Москве, для удара по Кремлю, для удара...только через границу, откуда они получают значительные обстрелы из обычного оружия, используемого россиянами для того, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев - заметил Байден.

Напомним

На днях в Associated Press заявили, что Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по России, в частности, и для удара по российской батарее противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области.

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