"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  21923 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  30137 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  74621 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  76188 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  80023 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  62266 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  82674 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  83996 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120193 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
5 июня 2024, 11:37  •  116794 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

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В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

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"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

На фоне информации о том, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф, Джо Байден заявил, что Белый дом никогда не санкционирует ударов по Москве или кремлю.

Война •   •  763 просмотра
"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотруднику этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине.

Криминал и ЧП •   •  2193 просмотра
В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Мать самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича сообщила, что из его могилы пропала игрушечная собака, которую купила сыну на свою первую зарплату. Полиция выясняет детали.

Общество •   •  21608 просмотра
Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий размещать на упаковке лекарств любую рекламу или рекламно-пропагандистскую информацию о лицах, которые не являются производителями.

Общество •   •  4815 просмотра
Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

НАТО не видит непосредственной военной угрозы ни против одного из союзников, поскольку россия занята войной в Украине.

Война •   •  5786 просмотра
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Одесский бизнесмен Сергей Гроза имеет кипрскую регистрацию, в то время как его жена Татьяна Горбунова - российскую.

Экономика •   •  29913 просмотра
Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

Масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный атакой вражеского беспилотника, был потушен пожарными в Хмельницкой области.

Война •   •  8015 просмотра
Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные провели второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии 6 июня 2024 года, продемонстрировав готовность и надежность американского парка межконтинентальных баллистических ракет.

Новости Мира •   •  6822 просмотра
В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины внесен свадебный обряд "чтение короны" с Волыни и Ривненщины, который предусматривает чтение напутственных слов молодой семье с мудрыми жизненными правилами и пожеланиями.

Культура •   •  6849 просмотра
Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.

Прокуратура направила обвинительный акт против семи владельцев и топ-менеджеров концерна, который поставлял продукцию российскому военно-промышленному комплексу после полномасштабного вторжения, обвинив их в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору.

Война •   •  7888 просмотра
Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.