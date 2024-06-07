Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
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Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Остин прокомментировал одобрение Вашингтоном атак ВСУ по объектам на территории рф
Ллойд Остин заявил, что предоставленное украинской армии ограниченное разрешение наносить удары боеприпасами США по целям на российской территории будет «очень, очень полезным» для Украины.
Атака рф на Полтавщину: из-под завалов разрушенного дома спасли женщину
Женщина была спасена из-под завалов разрушенного дома в Полтавской области после нападения России и госпитализирована в тяжелом состоянии.
Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском матче в Варшаве: кто вошел в заявку
В товарищеском матче на Национальном стадионе в Варшаве сборная Украины встретится с Польшей в составе 26 игроков, включая Ярмоленко, Малиновского, Мудрика и Зинченко. В последнем рейтинге ФИФА Польша занимает 28-е место, а Украина-22-е.
Омбудсман предложил ввести в Украине День национальных меньшинств
Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец предложил ввести 7 ноября день национальных меньшинств, чтобы чтить права этнических общин, а кроме того - создать дома для национальных меньшинств и выделить финансирование на государственную программу защиты прав меньшинств.
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест
73-летний подозреваемый в хулиганстве, который агрессивно вел себя в отношении волонтера в Киеве, был помещен под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили незаконную схему присвоения недвижимого имущества стоимостью более 282 миллионов гривен, принадлежащего ПАО "ХК "Киевгорстрой".
Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы
Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы.
Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина
Литиевый аккумулятор взорвался в квартире на пятом этаже в Софиевской Борщаговке Киевской области, в результате чего мужчина получил ожоги второй степени.
В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек
"Укрзализныця" временно корректирует расписание движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине, чтобы снизить потребление электроэнергии и избежать отключений электроэнергии, сохраняя при этом самое важное железнодорожное сообщение для пассажиров пригородных поездов.
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание
7 июня российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в том числе по частному дому, в Полтавской области Украины.