Остин прокомментировал одобрение Вашингтоном атак ВСУ по объектам на территории рф

Ллойд Остин рассказал об ограниченном разрешении, на данное США Украине по ударам по территории России. Глава Пентагона в частности отметил, что это является"очень, очень полезным".

Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг в интервью CNN, что новая политика, которая позволяет украинским военным наносить ограниченные удары по территории рф американскими боеприпасами, будет "очень, очень полезной для украинцев в будущем".

Также глава Пентагона сформулировал следующий тезис:

Мы предоставили Украине возможность вести ответный огонь, стрелять в ответ по российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность уничтожать их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам - сказал Остин в программе»Ситуационная комната".

Контекст

Президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на нанесение ударов американскими боеприпасами на российской территории. Впрочем эти удары ограничены целями вблизи границы с Харьковом, где российские войска сосредоточили свои усилия.

Дополнение

Кроме того Остин ответил на о якобы уменьшении поддержки в США, отметив, что он верит в "сильную поддержку Украины" среди обеих политических партий.

Министр обороны США отметил, что президент России, вероятно, не остановится, пытаясь захватить Украину.

Я был уверен, что произойдет что-то правильное, потому что каждый раз, когда вы видите такую поддержку по обе стороны прохода, Конгресс найдет способ сделать все возможное, чтобы достичь цели. Что они и сделали в этом случае, потому что это правильно. И Украина важна... не только для Украины, не только для Европы - она важна для нас и она важна для всего мира. Итак, мы должны убедиться, что Путин не сможет растоптать Украину, потому что, как сказал президент, есть большая вероятность, почти стопроцентная, что Путин не остановится на достигнутом. Он продолжит двигаться вперед в других актах агрессии - сказал он.

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