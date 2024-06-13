С момента полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года по меньшей мере 350 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, 24 российских судна были потоплены или повреждены в Черном море, что подчеркивает высокую цену, которую россия заплатила за имперские амбиции главы кремля владимира путина. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания в формате "Рамштайн" в четверг, пишет УНН.

С момента полномасштабного вторжения путина в феврале 2022 года по меньшей мере 350 000 российских военнослужащих были убиты или ранены. Украинские силы потопили, уничтожили или повредили 24 российских судна в Черном море - указал Остин.

По его словам, "с сентября прошлого года - непосредственно перед возобновлением наступления кремля - россия потеряла более 2600 боевых машин на линии фронта в Украине". "Во время продвижения на запад от Авдеевки российские оккупанты только за май потеряли там более 160 боевых машин", - добавил он.

"Поэтому это лишь одно напоминание о цене, которую россия заплатила за имперские амбиции путина. И это еще одно напоминание о решимости Украины", - отметил Остин.

"И не сомневайтесь. Партнеры Украины во всем мире поддерживают ее", - подчеркнул глава Пентагона.

Остин прокомментировал одобрение Вашингтоном атак ВСУ по объектам на территории рф