Ще плюс 1250 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 524 060 осіб особового складу і 7936 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 524 060 осіб, 7936 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 524 060 (+1250) осіб,
- танків ‒ 7936 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,
- артилерійських систем – 13818 (+48) од,
- РСЗВ – 1101 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 849 (+3) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2286 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 2310 (+16).
На фронті 77 бойових зіткнень, росіяни активно атакують на Покровському напрямку - Генштаб 13.06.24, 20:20 • 21686 переглядiв