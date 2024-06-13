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На фронті 77 бойових зіткнень, росіяни активно атакують на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті 77 бойових зіткнень, росіяни активно атакують на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 21686 перегляди

З початку 13 червня Збройні сили України зафіксували 77 бойових зіткнень на фронті, успішно відбивши численні російські атаки та спроби просування на різних ділянках фронту, в той час як бої тривають.

Від початку поточної доби, 13 червня, на фронті зафіксовано 77 бойових зіткнень. російські війська шукають шляхи вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Про це пише УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів потіснити українських захисників в районі Вовчанська. На цей час підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще два боєзіткнення – тривають.  

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На Куп’янському напрямку наші оборонці завадили трьом спробам ворога просунутися в районах Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Ще один бій триває. Населені пункти Куп’янськ, Першотравневе та Степова Новоселівка продовжують потерпати від ударів російськими КАБами. 

На Лиманському напрямку всі шість штурмових спроб противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська вісім разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Шість атак українські воїни відбили. Ще два боєзіткнення продовжуються. 

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 30 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 24 штурмові дії агресора успіху не мали, ще шість атак – тривають.

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На Курахівському напрямку впродовж дня відбулось 16 бойових зіткнень. Наші оборонці успішно відбили 15 атакувальних дій ворога. Ще один бій триває. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали: 71 окупант, два танки та 11 бойових броньованих машин.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога в районі Кринок. Ситуація контрольована.  

На решті напрямків, як заявили у Генштабі, обстановка суттєвих змін не зазнала.

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