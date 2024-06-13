С начала текущих суток, 13 июня, на фронте зафиксировано 77 боевых столкновений. российские войска ищут пути вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

На Харьковском направлении российские захватчики не оставляют намерений потеснить украинских защитников в районе Волчанска. В настоящее время подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще два боестолкновения - продолжаются.

Над Днепропетровской областью сбили разведывательный беспилотник рф

На Купянском направлении наши защитники помешали трем попыткам врага продвинуться в районах Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Еще один бой продолжается. Населенные пункты Купянск, Первомайское и Степная Новоселовка продолжают страдать от ударов российскими КАБами.

На Лиманском направлении все шесть штурмовых попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска восемь раз пытались вклиниться в нашу оборону. Шесть атак украинские воины отбили. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 30 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. 24 штурмовые действия агрессора успеха не имели, еще шесть атак - продолжаются.

Пограничники показали кадры отражения атак вблизи Волчанска

На Кураховском направлении в течение дня состоялось 16 боевых столкновений. Наши защитники успешно отбили 15 атакующих действий врага. Еще один бой продолжается. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили: 71 оккупант, два танка и 11 боевых бронированных машин.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено пять атак врага в районе Крынок. Ситуация контролируемая.

На остальных направлениях, как заявили в Генштабе, обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним,

Партизаны «АТЕШ» провели разведку аэродрома «Херсонес» в оккупированном Севастополе, Крым, собрав важные данные о блиндажах, патрулях, патрульном катере и радиолокационных станциях.