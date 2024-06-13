Госпогранслужба показала видео отражения российских атак на одном из флангов вблизи Волчанска, пишет УНН.

Детали

Возле Волчанска на одном из флангов российские войска, задействовав значительные силы, пытались захватить стратегические высоты. Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" отбили несколько атак вражеской пехоты.

Украинские дроны наблюдали за действиями противника и помогали координировать защиту. Столкнувшись с сильным сопротивлением, вражеские подразделения попытались обойти оборонительный узел, пытаясь его окружить, при этом активно используя артиллерию и непрерывно применяя БпЛА для поддержки своих штурмовых действий.

Напомним

После разрешения партнеров бить по территории рф и после уничтожения нескольких пусковых С-300 в Белгородской области, количество вражеских обстрелов Харькова именно этими ракетами значительно уменьшилось.

На Харьковщине россияне строят укрепления менее чем в 3 километрах от Волчанска - DeepState