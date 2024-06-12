На Харьковщине россияне строят укрепления менее чем в 3 километрах от Волчанска - DeepState

Оккупационные войска рф, которые в прошлом месяце начали новое наступление на Харьковщину, активно будут линии фортификаций на временно оккупированных территориях. Об этом пишет аналитический портал DeepState, передает УНН.

Детали

Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне будут инженерно-фортификационное обустройство менее чем в 3 километрах от Волчанска, в котором продолжаются уличные бои.

Враг проводит инженерно-фортификационное обустройство в 2.7 км к северо-востоку от Волчанска В работах участвует соответствующая техника. Как минимум одну, Силы Обороны уничтожили в мае в этом районе - пишет DeepState.

Напомним

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, Силы обороны контролируют ситуацию на Харьковщине. Большая часть Волчанска остается под контролем Украины.