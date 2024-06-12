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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине россияне строят укрепления менее чем в 3 километрах от Волчанска - DeepState

На Харьковщине россияне строят укрепления менее чем в 3 километрах от Волчанска - DeepState

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 17:33  •  44204 просмотра

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российские войска строят укрепления и инженерные сооружения вблизи Волчанска в Харьковской области на фоне уличных боев, в то время, как украинские войска контролируют большую часть города.

Оккупационные войска рф, которые в прошлом месяце начали новое наступление на Харьковщину, активно будут линии фортификаций на временно оккупированных территориях. Об этом пишет аналитический портал DeepState, передает УНН.

Детали

Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне будут инженерно-фортификационное обустройство менее чем в 3 километрах от Волчанска, в котором продолжаются уличные бои.

Враг проводит инженерно-фортификационное обустройство в 2.7 км к северо-востоку от Волчанска В работах участвует соответствующая техника. Как минимум одну, Силы Обороны уничтожили в мае в этом районе

- пишет DeepState.
Image

Напомним

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, Силы обороны контролируют ситуацию на Харьковщине. Большая часть Волчанска остается под контролем Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
polshaПольша
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