На Харківщині росіяни будують укріплення за менше ніж 3 кілометри від Вовчанська - DeepState
Київ • УНН
російські війська будують укріплення та інженерні споруди поблизу Вовчанська в Харківській області на тлі вуличних боїв, в той час, як українські війська контролюють більшу частину міста.
Окупаційні війська рф, які минулого місяця розпочали новий наступ на Харківщину, активно будуть лінії фортифікацій на тимчасово окупованих територіях. Про це пише аналітичний портал DeepState, передає УНН.
Деталі
Супутникові знімки свідчать, що росіяни будуть інженерно-фортифікаційне облаштування менше ніж за 3 кілометри від Вовчанська, у якому тривають вуличні бої.
Ворог проводить інженерно-фортифікаційне облаштування у 2.7 км на північний схід від Вовчанська В роботах бере участь відповідна техніка. Як мінімум одну, Сили Оборони знищили у травні у цьому районі
Нагадаємо
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, Сили оборони контролюють ситуацію на Харківщині. Більша частина Вовчанська залишається під контролем України.