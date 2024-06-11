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Більша частина Вовчанська перебуває під контролем ЗСУ - Волошин

Більша частина Вовчанська перебуває під контролем ЗСУ - Волошин

Київ • УНН

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Українські війська контролюють більшу частину Вовчанська Харківської області, відбиваючи атаки росіян і відрізаючи їм шляхи постачання.

Сили оборони контролюють ситуацію на Харківщині. Більша частина Вовчанська залишається під контролем України. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УНН.

За його словами, протягом дня зафіксовані три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. 

Крім того, російські загарбники проводять перегрупування своїх військ та активно використовують КАБи та некеровані ракети.

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"На тому напрямку теж чимало ворожої техніки та особового складу було знищено. Сили оборони роблять все, щоб не дати ворогу просунутися. Більша частина Вовчанська перебуває під контролем ЗСУ. Намагаємось не допускати просування ворога малими групами та обрізаємо постачання та логістичні маршрути, щоб не дати йому закріпитися на окупованих територіях", - зазначив Волошин.

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