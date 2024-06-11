Украинские войска контролируют большую часть Волчанска Харьковской области, отбивая атаки россиян и отрезая им пути снабжения.
Силы обороны контролируют ситуацию на Харьковщине. Большая часть Волчанска остается под контролем Украины. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.
По его словам, в течение дня зафиксированы три атаки в районах Волчанска и Глубокого.
Кроме того, российские захватчики проводят перегруппировку своих войск и активно используют КАБы и неуправляемые ракеты.
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"На том направлении тоже немало вражеской техники и личного состава было уничтожено. Силы обороны делают все, чтобы не дать врагу продвинуться. Большая часть Волчанска находится под контролем ВСУ. Стараемся не допускать продвижения врага малыми группами и обрезаем поставки и логистические маршруты, чтобы не дать ему закрепиться на оккупированных территориях", - отметил Волошин.
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