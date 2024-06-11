Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска

С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили два ракетных удара двумя ракетами, четыре авиационных удара десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 40 дронов-камикадзе и совершили около 500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 10:00 11 июня, передает УНН.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такая:

На Харьковском направлении сейчас продолжается атака оккупантов в направлении Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 79 человек живой силы, 26 из них-безвозвратно. Уничтожен танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть единиц спецтехники. Повреждены два танка, одна ББМ и три артсистемы. Поражено 22 укрытия личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении наши воины отражают две атаки российских захватчиков в районе Берестового. Ситуация под контролем наших защитников.

На Лиманском направлении наши войска отбивали восемь попыток оккупантов улучшить тактическое положение. Враг концентрирует свои усилия неподалеку Тернов. Там отбит один штурм, три боестолкновения продолжаются. Также боевые действия продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григоровки.

На Северском направлении успешно отражены пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Верхнекаменского и Выемки. У последнего населенного пункта одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток произошло три штурма и противника. Один, в районе временного оврага, отбит. Боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории.

Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений. Ситуация под контролем Сил обороны Украины - рассказали в Генштабе.

По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 259 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и дозвуковой штурмовик Су-25. Повреждены два вражеских танка и четыре боевых бронированных машины.

На Кураховском направлении враг дважды начинал штурмовые действия. Вблизи Прасковьевки атака успешно отбита. Бой продолжается в районе Красногоровки. Вчера на направлении оккупанты потеряли 76 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, четыре ББМ и четыре автомобиля.

На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районе Волшебного – продолжается три боевых столкновения. Оккупанты получают жесткий отпор.

На Ореховском направлении российский агрессор предпринял четыре попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб: на фронте за сутки 100 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении