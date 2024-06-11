Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  7617 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  40597 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  67439 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  113553 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  114996 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117491 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  112159 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103596 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
10 июня 2024, 06:54  •  105049 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
10 июня 2024, 06:31  •  102094 просмотра

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Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска

На Харьковском направлении россияне наступают в направлении Волчанска. Всего вдоль всей линии фронта за сегодня произошло 37 боевых столкновений.

Война •   •  11934 просмотра
Генштаб: на фронте сегодня состоялись 37 боев, на Харьковском направлении россияне атакуют в направлении Волчанска

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

В "ДТЭК Киевские электрические сети" объяснили, что отключения происходят в соответствии с утвержденными графиками, при этом серая зона указывает на плановые отключения, а светло-серая - на дополнительные отключения, необходимые для сбалансирования энергосистемы, при этом графики обновляются, а также возможны аварийные отключения.

Экономика •   •  39292 просмотра
Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда

Бывший народный депутат Ирина Фарион была официально восстановлена в должности профессора Львовской политехники по решению суда, и она получит 123 927 гривен в качестве компенсации за время вынужденного прогула.

Общество •   •  11204 просмотра
Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда

87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя

87-летняя женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести в результате российского обстрела Никополя.

Война •   •  10896 просмотра
87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя

Готовили ракетный удар по "Мотор Сичи": задержаны агенты фсб

СБУ сорвала попытку фсб получить информацию о местонахождении передислоцированных военно-промышленных объектов в Запорожье, где производятся комплектующие для авиации для Вооруженных сил Украины.

Война •   •  11332 просмотра
Готовили ракетный удар по "Мотор Сичи": задержаны агенты фсб

На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

Из-за грозы в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии, которые затронули 254 трансформаторные подстанции и 15 высоковольтных воздушных линий электропередачи.

Общество •   •  10065 просмотра
На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

США сняли запрет на предоставление оружия украинской бригаде специального назначения "Азов" после того, как она прошла проверку, необходимую американским законодательством.

Война •   •  12502 просмотра
В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

NHK: в заявлении по итогам Саммита мира в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск

Как сообщается, проект совместного заявления для предстоящей международной мирной конференции по Украине не содержит призывов к выводу российских войск, сообщает японская телекомпания NHK.

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NHK: в заявлении по итогам Саммита мира в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск

Президент Венгрии не присоединится к саммиту "группы 9" в Риге: союзники обдумывают исключение страны из оборонного клуба

Президент Венгрии не примет участие в саммите «Бухарестской девятки» в Латвии. Союзники рассматривают возможность исключения страны из оборонного клуба.

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Президент Венгрии не присоединится к саммиту "группы 9" в Риге: союзники обдумывают исключение страны из оборонного клуба

Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

Противник избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок, независимо от того, являются ли они носителями крылатых ракет или нет.

Война •   •  13087 просмотра
Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук