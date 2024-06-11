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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте за сутки 100 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении

Генштаб: на фронте за сутки 100 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 05:55  •  10075 просмотра

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По словам спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на фронте произошло 100 боевых столкновений, из них 27 - на Покровском направлении.

За минувшие сутки на фронте произошло 100 боевых столкновений, из которых 27 - на Покровском направлении. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.

Детали

"За прошедшие сутки произошло в общей сложности 100 боевых столкновений. За минувшие сутки российские террористы нанесли 62 авиационных удара, применив 95 КАБов. Российские оккупанты совершили около 4 тыс. обстрелов", - сказал Ковалев.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. Всего за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районах Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отразили 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Берестовое.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах Дружелюбовки, Невского, Терновского, Торского и Серебрянского леса.

На Северском направлении было отбить 7 атак в районе населенного пункта выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 7 попыток противника прорвать оборону в районах Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Шесть попыток российских оккупантов прорвать наши рубежи успеха не имели.

На Покровском направлении Силы обороны Украины отразили 27 атак в районах Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Уманского, Евгеньевки, Яснобродовки, Невельского.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Прасковеевка, где враг пытался осуществить 14 атак.

На Времовском направлении противник пытался осуществить 7 без успешных попыток прорвать оборону украинских войск в районах Водяного, Старомайорского и Урожайного.

На Ореховском направлении произошло 3 боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские захватчики совершили 2 атаки.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток рф потеряла 1100 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года достигли 520 850 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

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