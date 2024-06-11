За минулу добу рф втратила 1100 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби рф втратила 1100 військовослужбовців, внаслідок чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 520 850 осіб.
За добу рф втратила 1100 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 11.06.24:
- Особовий склад: 520850 (+1100).
- Танки: 7902 (+23).
- Броньовані бойові машини: 15176 (+32).
- Артилерійські системи: 13690 (+46).
- РСЗВ: 1099 (+1).
- Засоби ППО: 842 (+5).
- Літаки: 359 (+1).
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11023 (+13).
- Крилаті ракети: 2278.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18676 (+58).
- Спеціальна техніка: 2288 (+21).
Ще плюс 1210 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога08.06.24, 07:23 • 49250 переглядiв