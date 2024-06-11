НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих
Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"
Ракетная угроза зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины
Вражеская тактическая авиация действует в Азовском море
Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток рф потеряла 1100 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 520 850 человек.
Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери
Кассационный уголовный суд отклонил апелляцию мужчины, осужденного за развращение и изнасилование своей 5-летней дочери, оставив в силе его 14-летний тюремный срок.
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post
По информации от СМИ, администрация Байдена сняла запрет на поставки оружия полку "Азов", позволив бывшей добровольческой группе, ныне входящей в состав Национальной гвардии Украины, получить доступ к военной помощи США, как и другим подразделениям, в условиях российского вторжения.
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"
Считается, что именно 11 июня 1742 года ученый, выдающийся изобретатель, общественный деятель, один из основателей США Бенджамин Франклин сконструировал первый в мире прототип современной кухонной плиты.
Ракетная угроза зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины
В Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Вражеская тактическая авиация действует в Азовском море
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об активности тактической авиации противника в Азовском море.
Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае
Четверо американских преподавателей получили ножевые ранения во время посещения университета-партнера в городе Цзилинь на севере Китая.
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины
Согласно опросу, проведенному KPMG и Немецко-украинской торгово-промышленной палатой, немецкие компании в Украине планируют новые инвестиции, но обеспокоены войной, угрозами безопасности и коррупцией.
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины
Воздушные силы Украины проинформировали об активности тактической авиации противника в северо-восточном направлении.
Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией
Илон Маск угрожает запретить использование устройств Apple в своих компаниях, если Apple интегрирует искусственный интеллект OpenAI в свою операционную систему по соображениям безопасности.