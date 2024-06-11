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Генштаб: на фронті за добу 100 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Генштаб: на фронті за добу 100 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 23974 перегляди

За словами спікера Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу на фронті сталося 100 бойових зіткнень, з них 27 - на Покровському напрямку.

За минулу добу на фронті відбулося 100 бойових зіткнень, з яких 27 - на Покровському напрямку. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.

Деталі

"Протягом минулої доби відбулося загалом 100 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 95 КАБів. Російські окупанти здійснили близько 4 тис. обстрілів", - сказав Ковальов.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районах Вовчанська та Глибокого.

На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 10 ворожих атак в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку було відбити 7 атак в районі населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника прорвати оборону в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Шість спроб російських окупантів прорвати наші рубежі успіху не мали.

На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак в районах Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Уманського, Євгенівки, Яснобродівки, Невельського.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог намагався здійснити 14 атак.

На Времівському напрямку противник намагався здійснити 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ в районах Водяного, Старомайорського та Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби російські загарбники здійснили 2 атаки.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби рф втратила 1100 військовослужбовців, внаслідок чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року сягнули 520 850 осіб.

Павло Башинський

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