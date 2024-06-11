Генштаб: на фронті за добу 100 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку
Київ • УНН
За словами спікера Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу на фронті сталося 100 бойових зіткнень, з них 27 - на Покровському напрямку.
За минулу добу на фронті відбулося 100 бойових зіткнень, з яких 27 - на Покровському напрямку. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.
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"Протягом минулої доби відбулося загалом 100 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 95 КАБів. Російські окупанти здійснили близько 4 тис. обстрілів", - сказав Ковальов.
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районах Вовчанська та Глибокого.
На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 10 ворожих атак в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу.
На Сіверському напрямку було відбити 7 атак в районі населеного пункту Виїмка.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника прорвати оборону в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Шість спроб російських окупантів прорвати наші рубежі успіху не мали.
На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак в районах Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Уманського, Євгенівки, Яснобродівки, Невельського.
На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог намагався здійснити 14 атак.
На Времівському напрямку противник намагався здійснити 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ в районах Водяного, Старомайорського та Урожайного.
На Оріхівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного.
На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби російські загарбники здійснили 2 атаки.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби рф втратила 1100 військовослужбовців, внаслідок чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року сягнули 520 850 осіб.