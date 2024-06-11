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Генштаб: на фронті сьогодні відбулись 37 боїв, на Харківському напрямку росіяни атакують в напрямку Вовчанська

Генштаб: на фронті сьогодні відбулись 37 боїв, на Харківському напрямку росіяни атакують в напрямку Вовчанська

Київ • УНН

 • 24491 перегляди

На Харківському напрямку росіяни наступають в напрямку Вовчанська. Загалом уздовж всієї лінії фронту за сьогодні сталося 37 бойових зіткнень.

Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два ракетні удари двома ракетами, чотири авіаційних удари десятьма керованими авіабомбами, задіяли 40 дронів-камікадзе і здійснили близько 500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.  Про це йдеться у зведені Генштабу станом на 10:00 11 червня, передає УНН

За даними Генштабу, ситуація за напрямками така: 

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районі Берестового. Ситуація під контролем наших захисників. 

На Лиманському напрямку наші війська відбивали вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

На Сіверському напрямку успішно відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки. 

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. 

Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах  Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. На цей час триває сім бойових зіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України

- розповіли в Генштабі.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки. Вчора на напрямку окупанти втратили 76 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири танки, чотири ББМ та чотири автомобілі.

На Гуляйпільському напрямку ворог активізувався у районі Чарівного – триває три бойових зіткнення. Окупанти отримують жорстку відсіч.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив чотири спроби покращити тактичне положення в районі Малої Токмачки і Щербаків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу

- наголосили в Генштабі.

Генштаб: на фронті за добу 100 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку11.06.24, 08:55 • 23974 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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