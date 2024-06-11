Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 87
Киев • УНН
Российско-террористические войска активизировали атаки на нескольких направлениях, зафиксировано 87 боевых столкновений, самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении, где украинские войска отбили многочисленные атаки, нанеся противнику значительные потери.
Сейчас общее количество боевых столкновений на фронте возросло до 87, при этом наибольшая напряженность наблюдается на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19.00, передает УНН.
"Количество боевых столкновений в настоящее время возросло и составляет 87. Как и раньше, самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника", - отмечают в Генштабе.
На Харьковском направлении российские войска пытались прорвать оборону возле села Глубокое, но их атаки были отбиты. Четыре атаки были остановлены в районе Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении враг предпринял восемь попыток штурма, из которых пять были неудачными, а три еще продолжаются в Песчаном, Берестовом и Синьковке. Ситуация остается под контролем, украинские военные активно ликвидируют противника, который потерял 134 человека, повреждены четыре пушки и четыре военных автомобиля.
На Покровском направлении шесть из 19 боев все еще продолжаются. Россияне увеличили давление на оборонительные позиции возле Новоалександровки и активизировали авиационные удары, нанеся пять авиаударов по разным населенным пунктам.
На Времовском направлении противник нанес четыре авиаудара, пытаясь снизить оборонительный потенциал Украины и запугать гражданское население.
На Ореховском направлении россияне попытались шесть раз атаковать, но получили отпор в районах Малой Токмачки, Щербаков, Новопрокоповки и Вербового.
На других направлениях существенных изменений в ситуации не наблюдается, резюмировали в Генштабе.
Напомним
Ранее Генштаб сообщал, что около половины всех сегодняшних боев произошло на Покровском и Лиманском направлениях, при этом российская армия также активизировалась на Харьковском направлении.