Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 87

Сейчас общее количество боевых столкновений на фронте возросло до 87, при этом наибольшая напряженность наблюдается на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19.00, передает УНН.

"Количество боевых столкновений в настоящее время возросло и составляет 87. Как и раньше, самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника", - отмечают в Генштабе.

На Харьковском направлении российские войска пытались прорвать оборону возле села Глубокое, но их атаки были отбиты. Четыре атаки были остановлены в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении враг предпринял восемь попыток штурма, из которых пять были неудачными, а три еще продолжаются в Песчаном, Берестовом и Синьковке. Ситуация остается под контролем, украинские военные активно ликвидируют противника, который потерял 134 человека, повреждены четыре пушки и четыре военных автомобиля.

На Покровском направлении шесть из 19 боев все еще продолжаются. Россияне увеличили давление на оборонительные позиции возле Новоалександровки и активизировали авиационные удары, нанеся пять авиаударов по разным населенным пунктам.

На Времовском направлении противник нанес четыре авиаудара, пытаясь снизить оборонительный потенциал Украины и запугать гражданское население.

На Ореховском направлении россияне попытались шесть раз атаковать, но получили отпор в районах Малой Токмачки, Щербаков, Новопрокоповки и Вербового.

На других направлениях существенных изменений в ситуации не наблюдается, резюмировали в Генштабе.

Напомним

Ранее Генштаб сообщал, что около половины всех сегодняшних боев произошло на Покровском и Лиманском направлениях, при этом российская армия также активизировалась на Харьковском направлении.