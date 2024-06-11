Генштаб: близько половини від всіх боїв за сьогодні відбулись на Покровському та Лиманському напрямках
Київ • УНН
Близько половини всіх сьогоднішніх боїв відбулося на Покровському і Лиманському напрямках, при цьому російська армія також активізувалася на Харківському напрямку.
На фронті з початку цієї доби кількість боєзіткнень зросла до 51. Найактивніші росіяни на Покровському та Лиманському напрямках. Також армія рф активізувалась на Харківському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 13.00 11 червня, передає УНН.
Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні. На даний час загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту - 51.
За даними Генштабу, ситуація а напрямками наступна:
Ворог активізувався Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.
Тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Нашими захисниками відбито дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Дружелюбівки та Греківки ворог продовжує атакувати. Досить активно окупанти на напрямку російські терористи застосовують КАБи – сім керованих авіабомб ворог скинув у район Сіверська, чотири - неподалік Невського, та одну – поблизу Дружелюбівки.
На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 - тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки.
На Времівському напрямку відбито ворожу атаку біля Урожайного.
На Оріхівському напрямку було відбито п’ять спроб ворога покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Біля останнього ворог задіяв авіацію – скинув чотири авіабомби.
На Придніпровському напрямку по три КАБи російські окупанти застосували по районах Токарівки і Тягинки.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
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