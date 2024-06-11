Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
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Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
Генштаб: около половины от всех боев за сегодня состоялись на Покровском и Лиманском направлениях
В Харькове на водохранилище утонул 8-летний мальчик
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В Киеве задержали дочь экс мэра Полтавы, которая сотрудничала с "избирательным штабом" партии путина
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Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"
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Как ищут работу украинские беженцы в Молдове
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Генштаб: около половины от всех боев за сегодня состоялись на Покровском и Лиманском направлениях
Около половины всех сегодняшних боев произошло на Покровском и Лиманском направлениях, при этом российская армия также активизировалась на Харьковском направлении.
В Харькове на водохранилище утонул 8-летний мальчик
В Харькове на Петриковском водохранилище утонул 8-летний мальчик. Тело погибшего ребенка водолазы нашли в 30 метрах от берега.
Кулеба назвал пять шагов к восстановлению Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил пять шагов для восстановления Украины: предоставление систем противовоздушной обороны, привлечение инвестиций, получение макрофинансовой помощи, членство Украины в ЕС и использование замороженных российских активов, чтобы заставить Россию заплатить за восстановление.
Бил солдат ногами и ремнем: под стражу отправили майора львовской военной академии
Майор львовской военной академии был арестован за физическое насилие в отношении подчиненных солдат, включая нанесение им ударов предметами, пинков и пощечин.
В Киеве задержали дочь экс мэра Полтавы, которая сотрудничала с "избирательным штабом" партии путина
36-летняя женщина, владеющая рекламным агентством в Санкт-Петербурге, была задержана в Киеве за сотрудничество с рф во время выборов 2022 и 2023 годов. Следователи выяснили, что на распространении прокремлевской агитации она заработала более 35 миллионов российских рублей.
У Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации еще в этом году - Зеленский
У Украины есть четкий план по строительству до 1 ГВт газовых генерирующих мощностей в этом году и еще 4 ГВт в течение следующих нескольких лет.
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове.
Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши
Нападение на Европейский союз является вероятным, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который предупредил, что опасность больше, чем думают некоторые люди.
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Директор КНИИСЭ Александр Рувин отметил, что значительная часть судебно-экспертной деятельности нараз направлена на исследование фактов российской агрессии против Украины и выводы украинских экспертов становятся основой для формирования доказательной базы для будущих международных судебных процессов.
Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях
Согласно спутниковым данным, в Азовском море вблизи временно оккупированного Бердянска и Керченского пролива находятся несколько российских военных кораблей, в том числе большие десантные корабли и малый ракетный корабль.