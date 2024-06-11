На фронті загинув артист та художник Артур Сніткус

На Донеччині, захищаючи Україну від російських агресорів, загинув яскравий представник українського квір-андегрануду Артур Сніткус. Про це передає УНН із посиланням на повідомлення міського голови Тернополя.

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У віці 36 років на фронті загинув митець, квір-художник та стиліст Артур Сніткус.

З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.). Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику!

З приводу смерті українського воїна в соцмережах висловилися представники культурної сфери:

Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, загинув наш Артурчик, Артур Сніткус (1988-2024). Його так всі любили в Києві! Він був завжди такий світлий, такий радістний, по-дитячому безпосередній... Немає слів.

Мерзенні, ниці вороги забрали в нас ще одну неймовірну людину…, пише Максим Наконечний, український кінорежисер, сценарист і продюсер.

Зі Сніткусом також була знайома активістка Anya Wtikenwneider:

Загинув Артур Сніткус, митець, революціонер, неймовірна людина, мій одноліток... Сержант Артур Сніткус загинув 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.Друже, я не маю слів, не хочу дякувати за те, що ти віддав своє життя за наш захист, хочу щоб ти був живий!

