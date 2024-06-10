Один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко загинув на фронті
Київ • УНН
Один з найкращих фотографів Збройних сил України Арсен Федосенко трагічно загинув на фронті під час виконання завдання.
На фронті, виконуючи завдання загинув військовий фотограф Арсен Федосенко, відомий своїми фоторепортажами. Про це у соцмережі повідомив військовослужбовець і дизайнер Тарас Іщик, передає УНН.
Деталі
На фронті трагічно загинув один із найкращих фотографів Збройних Сил України Арсен Федосенко.
Загинув один із найкращих фотографів Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine - Arsen Fedosenko. Це туга і невимовний біль, бо бачився з ним на Книжковий Арсенал, говорили про службу, але так і не зробили спільного фото, бо він завжди був по той бік апарату. Загинув як Герой, бо він ним і був.
Світла памʼять, Арсене, дякую тобі за все, що ми зробили разом.
Вічна памʼять і слава. Честь!
Доповнення
Про загибель Федосенко повідомляє портал Верховної Ради України.
"Він отримав важке поранення внаслідок внаслідок російського обстрілу КАБами" - інформує тг-канал ВР.
Арсен Федосенко був справжнім майстром своєї справи. До лав ЗСУ приєднався весною 2022 року. Разом з колегами-журналістами їздив уздовж лінії фронту, де робив репортажі про військовослужбовців. За його участі створено календарі зі зображеннями українських воїнів.
Довідка
Арсен Федосенко за освітою художник-графік, займався фотографією з 1996 року
Він працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з відомими інституціями, був відомий в Україні та за її межами.
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