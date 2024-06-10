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Один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко загинув на фронті

Один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко загинув на фронті

Київ • УНН

 • 22073 перегляди

Один з найкращих фотографів Збройних сил України Арсен Федосенко трагічно загинув на фронті під час виконання завдання.

На фронті, виконуючи завдання загинув військовий фотограф Арсен Федосенко, відомий своїми фоторепортажами. Про це у соцмережі повідомив військовослужбовець і дизайнер Тарас Іщик, передає УНН.

Деталі

На фронті трагічно загинув один із найкращих фотографів Збройних Сил України Арсен Федосенко.

Загинув один із найкращих фотографів Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine - Arsen Fedosenko. Це туга і невимовний біль, бо бачився з ним на Книжковий Арсенал, говорили про службу, але так і не зробили спільного фото, бо він завжди був по той бік апарату. Загинув як Герой, бо він ним і був.

- пише Тарас Іщик.

Світла памʼять, Арсене, дякую тобі за все, що ми зробили разом.

Вічна памʼять і слава. Честь!

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Доповнення

Про загибель Федосенко повідомляє портал Верховної Ради України.

"Він отримав важке поранення внаслідок внаслідок російського обстрілу КАБами" - інформує тг-канал ВР.

Арсен Федосенко був справжнім майстром своєї справи. До лав ЗСУ приєднався весною 2022 року. Разом з колегами-журналістами їздив уздовж лінії фронту, де робив репортажі про військовослужбовців. За його участі створено календарі зі зображеннями українських воїнів.

Довідка

Арсен Федосенко за освітою художник-графік, займався фотографією з 1996 року

Він працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з відомими інституціями, був відомий в Україні та за її межами.

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Ігор Тележніков

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