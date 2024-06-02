У Києві прощаються із Іриною Цибух “Чека”, яка загинула 29 травня
Київ • УНН
З Іриною Цибух "Чека", загиблою українською героїнею і колишньою журналісткою, попрощалися в Києві 2 червня, відслуживши службу в Михайлівському соборі і давши концерт з десяти українських пісень на Майдані Незалежності, виконавши її власне бажання.
Сьогодні, 2 червня у Києві проходить прощання із полеглою Героїнею Іриною Цибух на псевдо "Чека". Прощальну службу проведуть у Михайлівському соборі, після чого труну перенесуть на Майдан Незалежності, де відбудеться концерт, пише УНН.
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Церемонія прощання з Іриною відбудеться у Михайлівському соборі, після чого труну перенесуть на Майдан Незалежності для проведення концерту з десяти українських пісень, що було її власним бажанням для прощання.
Нагадаємо
29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула Ірина Цибух - парамедикиня та колишня журналістка.