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У Києві прощаються із Іриною Цибух “Чека”, яка загинула 29 травня

У Києві прощаються із Іриною Цибух “Чека”, яка загинула 29 травня

Київ • УНН

 • 54328 перегляди

З Іриною Цибух "Чека", загиблою українською героїнею і колишньою журналісткою, попрощалися в Києві 2 червня, відслуживши службу в Михайлівському соборі і давши концерт з десяти українських пісень на Майдані Незалежності, виконавши її власне бажання.

Сьогодні, 2 червня у Києві проходить прощання із полеглою Героїнею Іриною Цибух на псевдо "Чека". Прощальну службу проведуть у Михайлівському соборі, після чого труну перенесуть на Майдан Незалежності, де відбудеться концерт, пише УНН.

Деталі

Церемонія прощання з Іриною відбудеться у Михайлівському соборі, після чого труну перенесуть на Майдан Незалежності для проведення концерту з десяти українських пісень, що було її власним бажанням для прощання.

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Нагадаємо

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула Ірина Цибух - парамедикиня та колишня журналістка. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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