В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  150559 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  144915 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  149280 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  144884 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  142386 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133079 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  258287 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112971 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  238902 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  93060 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая

С Ириной Цыбух "Чека", погибшей украинской героиней и бывшей журналисткой, попрощались в Киеве 2 июня, отслужив службу в Михайловском соборе и дав концерт из десяти украинских песен на Майдане Независимости, исполнив ее собственное желание.

Война •   •  7593 просмотра
В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая

Враг осуществляет обстрел всей полосы границы на Сумщине – без определенного направления-ОК»Север"

Противник ведет огонь вдоль всей пограничной полосы в Сумской области, используя артиллерию, беспилотники и авиацию, но в последнее время обстрелы уменьшились.

Война •   •  8530 просмотра
Враг осуществляет обстрел всей полосы границы на Сумщине – без определенного направления-ОК»Север"

Китайский зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны

Китайский лунный аппарат "Чанъэ-6" успешно совершил посадку на обратной стороне Луны для сбора лунных образцов, что стало вторым историческим достижением Китая.

Новости Мира •   •  11277 просмотра
Китайский зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны

Зеленский и президент Сингапура обсудили двусторонние отношения между странами

Владимир Зеленский встретился с президентом Сингапура Шанмугаратнамом. Политики обсудили двусторонние отношения Украины и Сингапура, а также тему подготовки к мирному саммиту и украинско-сингапурские проекты.

политика •   •  14189 просмотра
Зеленский и президент Сингапура обсудили двусторонние отношения между странами

Аварийные отключения электроэнергии отменены-Укрэнерго

"Укрэнерго" отменило аварийные отключения электроэнергии, но ограничения на потребление электроэнергии будут введены с 18:00 до полуночи во всех регионах Украины.

Экономика •   •  14310 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии отменены-Укрэнерго

россияне держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении-Плетенчук

По словам спикера южных сил обороны Дмитрия Плетенчука, россияне держат свои подводные лодки в полузатопленном положении, что нетипично для стоянки в порту, но они делают это, чтобы обеспечить максимальную защиту этим судам.

Война •   •  15109 просмотра
россияне держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении-Плетенчук

Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

За минувшие сутки украинская армия вступила в 98 боевых столкновений, отразив многочисленные атаки противника. ВСУ нанесли значительные потери российским войскам.

Война •   •  15473 просмотра
Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами

Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным

Зеленский заявил, что его визит в Сингапур будет продуктивным, если представители Азиатского региона примут участие в Мирном саммите.

политика •   •  17286 просмотра
Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным

Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

Украинская рапиристка Дарья Миронюк завоевала золотую медаль в личном зачете на молодежном чемпионате Европы по фехтованию в турецкой Анталии.

спорт •   •  15649 просмотра
Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции

Это последняя обычная война на земном шаре – Резников

На поле боя в Украине одновременно используются танки советских времен, устаревшие артиллерийские системы и современные технологии НАТО, включая системы радиоэлектронной борьбы и беспилотные роботизированные комплексы, отметил экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников.

Война •   •  21123 просмотра
Это последняя обычная война на земном шаре – Резников