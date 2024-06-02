В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая

Сегодня, 2 июня в Киеве проходит прощание с павшей героиней Ириной Цыбух на псевдо "Чека". Прощальную службу проведут в Михайловском соборе, после чего гроб перенесут на Майдан Независимости, где состоится концерт, пишет УНН.

детали

церемония прощания с Ириной состоится в Михайловском соборе, после чего гроб перенесут на Майдан Независимости для проведения концерта из десяти украинских песен, что было ее собственным желанием для прощания.

Напомним

29 мая во время ротации на Харьковском направлении погибла Ирина Цыбух - парамедикиня и бывшая журналистка.