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Загинула Ірина "Чека" Цибух - парамедикиня батальйону "Госпітальєри"

Загинула Ірина "Чека" Цибух - парамедикиня батальйону "Госпітальєри"

Київ • УНН

 • 27092 перегляди

Ірина "Чека" Цибух, парамедикиня батальйону "Госпітальєри" і колишня журналістка, загинула 29 травня під час ротації на харківському напрямку.

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула Ірина Цибух - парамедикиня та колишня журналістка. Про це повідомив Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри, пише УНН.

Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня Народження. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону - для всієї України

- повідомили на сторінці батальйону.

Про прощання з "Чекою" повідомлять згодом.

Нагадаємо

Ірина Цибух - колишня журналістка Суспільного. З початку повномасштабного вторгнення долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри" та зайняла позицію старшої екіпажу.

16 листопада 2023 року вона отримала орден "За заслуги", який їй вручив президент Володимир Зеленський. Минулого року Ірина Цибух стала лавреаткою премії "УП 100. Сила жінок".

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