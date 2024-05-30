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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"
Ирина " Чека "Цыбух, парамедикиня батальона" Госпитальеры " и бывшая журналистка, погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении.
Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки
Украинцы уже более 100 000 раз покупали и продавали автомобили с помощью "Дія", которая позволяет им перерегистрировать транспортные средства и получать номерные знаки без посещения сервисных центров, избегая очередей, бегунов и банковских платежей, при средней стоимости автомобиля в 204 500 гривен.
Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и белоруссии
Совет ЕС принял резолюцию о введении повышенных пошлин на зерно, масличные культуры и продукты их переработки, импортируемые из россии и беларуси, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС и российский экспорт незаконно присвоенного украинского зерна.
Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина
российские войска накрыли огнем село Велетенское Белозерской общины Херсонской области, в результате обстрела погиб мужчина.
ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico
Венгрия, вероятно, потеряет влиятельный портфель в ЕС по расширению ЕС из-за своей пророссийской позиции и противодействия помощи Украине и санкциям.
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы Харьковской области. Позиции силы обороны не потеряли.
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети
Плановые отключения электроэнергии возможны в Украине до конца лета из-за необходимости проведения ремонтных работ на атомных электростанциях, сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк.
Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков
Противник перебрасывает дополнительные резервы с других направлений на Харьковское направление и активизировался на Торецком направлении, с начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.
В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку
В селе Маковище Киевской области 26-летний водитель электровелосипеда сбил 7-летнюю девочку, когда она внезапно выбежала на дорогу, ребенок травмирован.
На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем
Были задержаны еще двое коллаборационисток которые работали на рф во время оккупации Херсона, одна из которых использовала псевдоним для подписи административных документов.