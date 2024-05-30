Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"

29 мая во время ротации на Харьковском направлении погибла Ирина Цыбух - парамедикиня и бывшая журналистка. Об этом сообщил медицинский добровольческий батальон Госпитальеры, пишет УНН.

Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки - Госпитальеры Ирины Цыбух. За несколько дней до своего дня рождения. Это неописуемая боль и невероятная потеря не только для батальона-для всей Украины - сообщили на странице батальона.

О прощании с" чекой " сообщат позже.

Напомним

Ирина Цыбух-бывшая журналистка Общественного. С начала полномасштабного вторжения присоединилась к добровольческому батальону "госпитальеры" и заняла позицию старшего экипажа.

16 ноября 2023 года она получила орден "За заслуги", который ей вручил президент Владимир Зеленский. В прошлом году Ирина Цыбух стала лауреатом премии "УП 100. Сила женщин".

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