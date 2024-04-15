В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко

На фронте погиб военнослужащий 59 бригады ВСУ Павел Петриченко. Известный активист, участник общественных инициатив, и бывший глава штаба Партии Сергея Притулы. О смерти Павла сообщила его сестра Марина Петриченко, передает УНН.

Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. - сообщила сестра Петриченко.

Детали

До войны солдат Павел Петриченко был проектным менеджером. Также Петриченко занимал активную общественную позицию, был одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк. Он выступил автором петиции об ограничении работы онлайн-казино на время действия военного положения в Украине.

За несколько недель до полномасштабной войны он возглавил штаб будущей партии Сергея Притулы, о создании которой планировали объявить в марте 2022 года. Но уже в апреле 2022 года Петриченко вступил в ряды ВСУ. На момент гибели он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

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Соболезнования по поводу гибели Петриченко уже выразили некоторые украинские активисты и военные.

Сегодня, несколько часов назад, Украина потеряла человека, который был для меня моральным авторитетом и ориентиром. Человека, который менял эту страну и должен был менять ее дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин - на поле боя. Паша Петриченко, на щите. - написал активист Игорь Лачен.

Другой активист Сергей Стерненко коротко написал "Паша... Тебя очень будет не хватать." и опубликовал видео с куском интервью погибшего.