Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ограничить работу онлайн-казино. Глава государства поручил Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Министерству цифровой трансформации и Совету национальной безопасности и обороны собрать аналитику и предложить решение. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино - онлайн-платформ игорных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Я поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", - заявил Зеленский.

Контекст

Недавно младший сержант 59 отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко рассказывал об игровой зависимости среди военнослужащих.

Сегодня Петриченко зарегистрировал петицию с призывом ограничить работу онлайн казино.

"Я, военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко, хочу обратить ваше внимание на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу. Военнослужащие уже третий год находятся вдали от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, а потому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, этим нанося вред не только себе, но и собратьям", - говорится в петиции.

В петиции призывают Президента запретить рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ, и любой связанной символики или предметов с войной и армией; запретить благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка; запретить военным частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных физических или юридических лиц; запретить любую рекламу или публичные упоминания фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим; запретить ломбард.

Петиция за день набрала более 25 тыс. необходимых голосов.

Напомним,

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект, которым предлагается ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.