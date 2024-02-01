КРАІЛ під загрозою: комітет ВР підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт, яким пропонується ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова комітету, народний депутат Данило Гетманцев, передає УНН.

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Комітет рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроєкт №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор

За його словами, законопроєкт спрямований на вдосконалення державного регулювання ринку азартних ігор та лотерей, встановлення справедливої та прозорої процедури ліцензування бізнесу у сфері азартних ігор.

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При цьому проєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відсутність системи онлайн моніторингу, численні скандали та блокування, неналежний контроль за галуззю свідчить про те, що створення КРАІЛ помилкою. Погоджуюсь з КМ.Помилки треба виправляти