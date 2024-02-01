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КРАІЛ під загрозою: комітет ВР підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

КРАІЛ під загрозою: комітет ВР підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Київ • УНН

 • 28362 перегляди

Комітет рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроєкт №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор, який зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт, яким пропонується ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова комітету, народний депутат Данило Гетманцев, передає УНН.

Деталі 

Комітет рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроєкт №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор

- резюмував нардеп. 

За його словами, законопроєкт спрямований на вдосконалення державного регулювання ринку азартних ігор та лотерей, встановлення справедливої та прозорої процедури ліцензування бізнесу у сфері азартних ігор.

Гетманцев хоче дотиснути бізнес, і йому не важливо, чим це обернеться для держави - Южаніна26.01.24, 15:10 • 251718 переглядiв

При цьому проєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відсутність системи онлайн моніторингу, численні скандали та блокування, неналежний контроль за галуззю свідчить про те, що створення КРАІЛ помилкою. Погоджуюсь з КМ.Помилки треба виправляти

- підсумував голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Доповнення

Очільник Мінцифри Михайло Федоров підтримав ідею ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії у сфері азартних ігор.

За його словами, це важливий антикорупційний законопроєкт.

Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник — усе буде автоматично й за чіткими критеріями

- підкреслив Федоров.

Нагадаємо

Уряд підтримав ініціативу Міністерства цифрової трансформації і вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей", яким пропонується ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей й автоматизувати видачу гральної ліцензії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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