КРАІЛ під загрозою: комітет ВР підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
Київ • УНН
Комітет рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроєкт №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор, який зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт, яким пропонується ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова комітету, народний депутат Данило Гетманцев, передає УНН.
Деталі
Комітет рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроєкт №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор
За його словами, законопроєкт спрямований на вдосконалення державного регулювання ринку азартних ігор та лотерей, встановлення справедливої та прозорої процедури ліцензування бізнесу у сфері азартних ігор.
Гетманцев хоче дотиснути бізнес, і йому не важливо, чим це обернеться для держави - Южаніна26.01.24, 15:10 • 251718 переглядiв
При цьому проєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відсутність системи онлайн моніторингу, численні скандали та блокування, неналежний контроль за галуззю свідчить про те, що створення КРАІЛ помилкою. Погоджуюсь з КМ.Помилки треба виправляти
Доповнення
Очільник Мінцифри Михайло Федоров підтримав ідею ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії у сфері азартних ігор.
За його словами, це важливий антикорупційний законопроєкт.
Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник — усе буде автоматично й за чіткими критеріями
Нагадаємо
Уряд підтримав ініціативу Міністерства цифрової трансформації і вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей", яким пропонується ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей й автоматизувати видачу гральної ліцензії.