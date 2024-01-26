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Гетманцев хоче дотиснути бізнес, і йому не важливо, чим це обернеться для держави - Южаніна

Гетманцев хоче дотиснути бізнес, і йому не важливо, чим це обернеться для держави - Южаніна

Київ • УНН

 • 251719 перегляди

Нардеп Южаніна вказує, що Гетманцев хоче дотиснути бізнес і йому не важливо, чим це обернеться для держави

Очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев позиціонує себе як технократ-реформатор, так його сприймає навіть Президент Володимир Зеленський. Проте, його ціль - дотиснути бізнес, і йому не важливо, які наслідки будуть для держави. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

 "Про політичну відповідальність за нинішніх часів не варто говорити, тому що, наскільки я знаю, його завжди захищають деякі люди. В основному до Президента не доходить повна інформація щодо того, як він зараз діє. Він себе позиціонує в Офісі Президента як великий технократ-реформатор. І ця думка чомусь сприймається Президентом, від його волі залежить насправді його (Гетманцева – ред.) існування, виключно від його волі. А те, що в нього немає сили подати самому заяву, зважаючи на ситуацію навколо нього, це тільки говорить про його слабкість, він вирішив дотиснути до кінця, і йому не цікаво, чим це все обернеться для держави", - сказала вона.

За її словами, всі наради в податковій службі проводяться за безпосередньої участі Гетманцева, і він там відкрито дає всім вказівки і команди, як діяти.

"Він відкрито проводить наради, співбесіди з будь-яким кандидатом і повністю керує податковою… Це ж різні гілки влади, різна відповідальність, це взагалі апріорі неможливо, щоб з комітету давали вказівки", - наголосила Южаніна.

Проте, на її думку, немає сенсу намагатися створювати тимчасову слідчу комісію в парламенті щодо дій Гетманцева, адже монобільшість навряд чи дасть це зробити.

Южаніна додала, що в Раді вже були слідчі комісії щодо тиску на бізнес, проте з боку правоохоронних органів, а не податкової чи особисто Гетманцева. Зокрема, ідеться про ТСК під головуванням депутатки від "Слуги народа" Галини Янченко. Проте результатів це не принесло.

Нагадаємо 

Президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш заявив, що є непрямі докази того, що Гетманцев в ручному режимі керує Державною податковою службою.

Зокрема, з травня 2022 року в.о. заступника Державної податкової служби України працює Євген Сокур. Представники бізнесу та експерти вважають його людиною нардепа, керівника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Опитування Соціополісу показало, що українські підприємці позитивно ставляться до Президента Володимира Зеленського, але мають значно негативне ставлення до народного депутата Данила Гетманцева.

Член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко заявив, що Національна стратегія доходів на 2024-30 рр. є втіленням комуністичних мрій голови фінансового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева

Зокрема Гетманцев стоїть за ідеєю скасувати банківську таємницю. Як припускають експерти, це - його персональна ціль.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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