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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 13:10  •  32385 просмотра

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Нардеп Южанина указывает, что Гетманцев хочет дожать бизнес и ему не важно, чем это обернется для государства

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев позиционирует себя как технократ-реформатор, так его воспринимает даже Президент Владимир Зеленский. Однако, его цель - дожать бизнес, и ему не важно, какие последствия будут для государства. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

 "О политической ответственности в нынешнее время не стоит говорить, потому что, насколько я знаю, его всегда защищают некоторые люди. В основном до Президента не доходит полная информация относительно того, как он сейчас действует. Он себя позиционирует в Офисе Президента как великий технократ-реформатор. И это мнение почему-то воспринимается Президентом, от его воли зависит на самом деле его (Гетманцева - ред.) существование, исключительно от его воли. А то, что у него нет силы подать самому заявление, учитывая ситуацию вокруг него, это только говорит о его слабости, он решил дожать до конца, и ему не интересно, чем это все обернется для государства", - сказала она.

По ее словам, все совещания в налоговой службе проводятся при непосредственном участии Гетманцева, и он там открыто дает всем указания и команды, как действовать.

"Он открыто проводит совещания, собеседования с любым кандидатом и полностью руководит налоговой... Это же разные ветви власти, разная ответственность, это вообще априори невозможно, чтобы из комитета давали указания", - подчеркнула Южанина.

Однако, по ее мнению, нет смысла пытаться создавать временную следственную комиссию в парламенте относительно действий Гетманцева, ведь монобольшинство вряд ли даст это сделать.

Южанина добавила, что в Раде уже были следственные комиссии по давлению на бизнес, однако со стороны правоохранительных органов, а не налоговой или лично Гетманцева. В частности, речь идет о ВСК под председательством депутата от "Слуги народа" Галины Янченко. Однако результатов это не принесло.

Напомним 

Президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш заявил, что есть косвенные доказательства того, что Гетманцев в ручном режиме руководит Государственной налоговой службой.

В частности, с мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

Опрос Социополиса показал, что украинские предприниматели положительно относятся к Президенту Владимиру Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву.

Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко заявил, что Национальная стратегия доходов на 2024-30 гг. является воплощением коммунистических мечтаний главы финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева

В частности Гетманцев стоит за идеей отменить банковскую тайну. Как предполагают эксперты, это - его персональная цель.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Гетманцев хоче дотиснути бізнес, і йому не важливо, чим це обернеться для держави - Южаніна
Hetmantsev wants to squeeze business, and he doesn't care what it means for the state - Yuzhanina
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