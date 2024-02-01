КРАИЛ под угрозой: комитет ВР поддержал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
Комитет рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект №9256 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр, который в частности предусматривает ликвидацию (КРАИЛ).
Зеленский назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
Президент Зеленский назначил Александра Надточия новым руководителем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместо Владимира Петриченко, который был уволен с должности в октябре 2023 года.
Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки
Трое предателей, которые воевали на стороне россии на восточном фронте, в том числе снайпер и рецидивист из российского батальона "Штурм-З", были приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической деятельности.
Предварительные условия, пересмотр и арестованные российские активы: появилось официальное решение ЕС о 50 млрд евро для Украины
Одобренная лидерами ЕС программа помощи Украине на 50 миллиардов евро включает 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов евро в виде грантов, прописаны предпосылки получения средств и возможный пересмотр программы.
Госспецсвязи изучает зависимость объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить "эффект домино" во время кибератак
Эксперты Госспецсвязи изучают зависимости между объектами критической инфраструктуры, чтобы предотвратить каскадные разрушения во время возможных вражеских кибератак.
Польша начала расследование в отношении ракеты, которая нарушила воздушное пространство страны в декабре
Польша начинает расследование в отношении неопознанного объекта, который нарушил воздушное пространство страны во время массированной атаки рф по украинским городам 29 декабря.
В оккупированном Бердянске россияне готовятся к фальсификациям на выборах президента рф
Во временно оккупированном Бердянске, россияне готовятся к фальсификациям на предстоящих выборах президента россии путем подвоза дополнительных избирателей и регистрации несуществующих избирателей.
На Львовщине депутат райсовета незаконно отчуждал 4 га коммунальной земли стоимостью почти 6 млн гривен
Бывший председатель сельского совета во Львовской области незаконно расширил границы села и изменил право собственности на 4 гектара земли, нанеся ущерб на сумму почти 6 миллионов гривен. Один из участков фигурант зарегистрировал на имя своей жены.
Оттачивают навыки в случае техногенного завала: как во Франции проходит обучение кинологов ГСЧС
На трехнедельном учебном курсе во Франции кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с собаками-спасателями учатся искать жертв, оказавшихся под завалами.
Четыре человека подорвались на мине на Николаевщине
В селе Евгеновка Николаевской области четыре человека подорвались на мине.