КРАИЛ под угрозой: комитет ВР поддержал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект, которым предлагается ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета, народный депутат Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

Комитет рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект №9256 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр - резюмировал нардеп

По его словам, законопроект направлен на совершенствование государственного регулирования рынка азартных игр и лотерей, установление справедливой и прозрачной процедуры лицензирования бизнеса в сфере азартных игр.

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

При этом проект предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Отсутствие системы онлайн мониторинга, многочисленные скандалы и блокировки, ненадлежащий контроль за отраслью свидетельствует о том, что создание КРАИЛ ошибкой. Согласен с КМ. Ошибки надо исправлять - подытожил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Дополнение

Глава Минцифры Михаил Федоров поддержал идею ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии в сфере азартных игр.

По его словам, это важный антикоррупционный законопроект.

Если его примут, из процесса выдачи лицензий уберут человеческий фактор - все будет автоматически и по четким критериям - подчеркнул Федоров.

Напомним

Правительство поддержало инициативу Министерства цифровой трансформации и внесло в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей", которым предлагается ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей и автоматизировать выдачу игорной лицензии.