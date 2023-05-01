Уряд пропонує ліквідувати КРАІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Уряд підтримав законопроєкт, який пропонує ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а видачу гральних ліцензій зробити автоматизованою. Норматив вже зареєстровано в парламенті. Про це в Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.
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"Пропонуємо ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав наш законопроєкт — і він відправляється на розгляд у Парламент", - повідомив Федоров.
За словами Федорова, після підтримки депутатами, рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій — процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.
Також організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави, добавил голова Мінцифри.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей №9256 вже зареєстрований у парламенті 1 травня, але текст документа поки не оприлюднено.
Доповнення
Українська влада легалізувала гральний бізнес три роки тому. Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським у серпні 2020. Того ж року у вересні на позачерговому засіданні, Кабінет міністрів України прийняв постанову уряду про створення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
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