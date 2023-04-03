Скільки податків очікується в 2023 від грального бізнеса

Фінансування діяльності КРАІЛ

У 2023 році очікується, що національний регулятор ринку азартних ігор України отримає фінансування у розмірі 86,8 млн. грн. У зв'язку з цим планується виділити 60,94 млн. грн на заробітну плату співробітників відомства та 2,1 млн. грн на оплату комунальних послуг. Хоча скорочення витрат у порівнянні з попереднім роком неминуче, варто зазначити, що КРАІЛ минулого року отримав вищий бюджет у розмірі 107,1 млн. грн.

Регулювання ігрової промисловості – завдання не тільки відповідальне, а й складне. Адже на кону стоять фінансові інтереси не лише держави, а й суспільства загалом. Крім того, ігрова індустрія має велике значення для туризму та економіки в цілому, тому важливо забезпечувати не лише ефективне, а й стабільне керування цією галуззю.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету України легальними азартними майданчиками

На початку 2023 року розмір податків, сплачених гральним бізнесом, значно збільшився. Згідно з офіційними даними, у січні поточного року гральний бізнес сплатив 269 мільйонів гривень податків, що перевищує загальну суму податків, сплачених цією галуззю за весь 2021 рік – 204 мільйони гривень. Це говорить про те, що ігрова індустрія продовжує демонструвати стабільне зростання та позитивний внесок у економіку країни.

Більше того, у 2022 році гральний бізнес уже сплатив податки на суму 730 мільйонів гривень. Це є доказом того, що ігрова індустрія є важливим джерелом прибутків для держави. Надходження до бюджету від ліцензійних платежів за цей час становили понад 1,16 мільярда гривень.

У додатках до державного бюджету, де прописані заплановані надходження, також є гральний бізнес. Очікується, що основні відрахування будуть отримані від лідерів наземного сегмента та топових онлайн-казино. У 2022 році держава очікувала отримати близько 1,189 млрд. грн від легальних операторів, тоді як у бюджеті на 2023 рік закладено вищу суму – 1,866 млрд. грн. Крім цього, місцеві бюджети, на території яких розташовані ігрові заклади, мають отримати 270 млн. грн.

Коли йдеться про ліцензійні платежі в гральній індустрії, можна виділити кілька категорій, кожна з яких є значною сумою. Ось лише деякі з них:



Ліцензії для казино – 198 млн. грн.



Ліцензії для онлайн-казино – 354,9 млн. грн.



Букмекерські ліцензії – 459 млн. грн.



Ліцензії на ігрові автомати – 352,18 млн. грн.



Ліцензійні платежі від залів гральних автоматів – 72 млн. грн.



Лотерейні ліцензії – 54,6 млн. грн.



Надходження від ліцензій для онлайн-покерних платформ – 18 млн. грн.



Очевидно, що азартні ігри є важливим джерелом прибутків для української економіки. З урахуванням збільшення надходжень до бюджету, уряд може вживати більш активних заходів щодо сприяння розвитку цієї галузі. Однак водночас необхідно пам'ятати про значні ризики, пов'язані з азартними іграми, і стежити за їх регулюванням у країні. Національний регулятор ринку азартних ігор має працювати на благо всіх громадян України та захищати їхні інтереси.

Підсумки

Аналітики позитивно оцінюють зниження витрат на фінансування КРАІЛ, адже утримання органів державної влади в умовах війни має бути максимально урізаним. Щодо очікуваних надходжень, то тут експерти не згодні з розробниками бюджету, оскільки про збільшення відрахувань до скарбниці можна говорити лише у разі стабільного розвитку галузі.

Сьогодні гральний бізнес, як і будь-який інший, намагається елементарно вижити, не говорячи вже про якесь підвищення економічної ефективності. Тому коли йдеться про прогнозовані надходження до скарбниці, аналітики досить скептичні у своїх висновках.