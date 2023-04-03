Сколько налогов ожидается в 2023 году от игорного бизнеса

Финансирование деятельности КРАИЛ

В 2023 году ожидается, что национальный регулятор рынка азартных игр Украины получит финансирование в размере 86,8 млн. грн. В связи с этим планируется выделить 60,94 млн. грн на заработную плату сотрудников ведомства и 2,1 млн. грн на оплату коммунальных услуг. Хотя сокращение расходов по сравнению с предыдущим годом неизбежно, стоит отметить, что КРАИЛ в прошлом году получил более высокий бюджет в размере 107,1 млн. грн.

Регулирование игровой промышленности – задача не только ответственная, но и сложная. Ведь на кону стоят финансовые интересы не только государства, но и общества в целом. Кроме того, игровая индустрия имеет большое значение для туризма и экономики в целом, поэтому важно обеспечивать не только эффективное, но и стабильное управление этой отраслью.

Ожидаемый объем платежей в бюджет Украины легальными азартными площадками

В начале 2023 года размер налогов, уплаченных игорным бизнесом, значительно увеличился. Согласно официальным данным, в январе текущего года игорный бизнес уплатил 269 миллионов гривен налогов, что превышает общую сумму налогов, уплаченных этой отраслью за весь 2021 год – 204 миллиона гривен. Это говорит о том, что игровая индустрия продолжает демонстрировать стабильный рост и положительный вклад в экономику страны.

Более того, в 2022 году игорный бизнес уже заплатил налогов на сумму 730 миллионов гривен. Это является доказательством того, что игровая индустрия является важным источником доходов для государства. Поступления в бюджет от лицензионных платежей за это время составили более 1,16 миллиарда гривен.

В приложениях к государственному бюджету, где прописаны запланированные поступления, также есть игорный бизнес. Ожидается, что основные отчисления будут получены от лидеров наземного сегмента и топовых онлайн-казино. В 2022 году государство ожидало получить около 1,189 млрд. грн от легальных операторов, тогда как в бюджете на 2023 год заложена более высокая сумма – 1,866 млрд. грн. Кроме этого, местные бюджеты, на территории которых расположены игровые заведения, должны получить 270 млн. грн.

Когда речь идет о лицензионных платежах в игорной индустрии, можно выделить несколько категорий, каждая из которых является значительной суммой. Вот лишь некоторые из них:



Лицензии для казино – 198 млн. грн.



Лицензии для онлайн-казино – 354,9 млн. грн.



Букмекерские лицензии – 459 млн. грн.



Лицензии на игровые автоматы – 352,18 млн. грн.



Лицензионные платежи от залов игровых автоматов – 72 млн. грн.



Лотерейные лицензии – 54,6 млн. грн.



Поступления от лицензий для онлайн-покерных платформ – 18 млн. грн.



Очевидно, что азартные игры являются важным источником доходов для украинской экономики. С учетом увеличения поступлений в бюджет, правительство может принимать более активные меры по содействию развитию этой отрасли. Однако в то же время необходимо помнить о значительных рисках, связанных с азартными играми, и следить за их регулированием в стране. Национальный регулятор рынка азартных игр должен работать на благо всех граждан Украины и защищать их интересы.

Итоги

Аналитики положительно оценивают снижение расходов на финансирование КРАИЛ, ведь содержание органов государственной власти в условиях войны должно быть максимально урезанным. Что касается ожидаемых поступлений, то здесь эксперты не согласны с разработчиками бюджета, поскольку об увеличении отчислений в казну можно говорить только в случае стабильного развития отрасли.

Сегодня игорный бизнес, как и любой другой, пытается элементарно выжить, не говоря уже о каком-то повышении экономической эффективности. Поэтому когда речь идет о прогнозируемых поступлениях в казну, аналитики весьма скептичны в своих выводах.