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Сколько налогов ожидается в 2023 году от игорного бизнеса

Сколько налогов ожидается в 2023 году от игорного бизнеса

Киев • УНН

 • 1013240 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Игорный бизнес в Украине продолжает активно развивается даже несмотря на войну, а также на последние события, связанные с блокировкой целого ряда популярных азартных ресурсов. Например, только компания Parimatch в 2022 году внесла в национальный бюджет и помогла Вооруженным силам Украины в размере 711 млн грн. При этом государственный бюджет также продолжает активно получать существенные финансовые ресурсы от азартного бизнеса, который платит налоги, занимаясь ведением легального бизнеса, пользуясь официальными государственными лицензиями. Поэтому важно разобраться в том, какой размер налоговых поступлений следует ожидать в 2023 году от азартных площадок.

Финансирование деятельности КРАИЛ

В 2023 году ожидается, что национальный регулятор рынка азартных игр Украины получит финансирование в размере 86,8 млн. грн. В связи с этим планируется выделить 60,94 млн. грн на заработную плату сотрудников ведомства и 2,1 млн. грн на оплату коммунальных услуг. Хотя сокращение расходов по сравнению с предыдущим годом неизбежно, стоит отметить, что КРАИЛ в прошлом году получил более высокий бюджет в размере 107,1 млн. грн.

Регулирование игровой промышленности – задача не только ответственная, но и сложная. Ведь на кону стоят финансовые интересы не только государства, но и общества в целом. Кроме того, игровая индустрия имеет большое значение для туризма и экономики в целом, поэтому важно обеспечивать не только эффективное, но и стабильное управление этой отраслью.

Ожидаемый объем платежей в бюджет Украины легальными азартными площадками

В начале 2023 года размер налогов, уплаченных игорным бизнесом, значительно увеличился. Согласно официальным данным, в январе текущего года игорный бизнес уплатил 269 миллионов гривен налогов, что превышает общую сумму налогов, уплаченных этой отраслью за весь 2021 год – 204 миллиона гривен. Это говорит о том, что игровая индустрия продолжает демонстрировать стабильный рост и положительный вклад в экономику страны.

Более того, в 2022 году игорный бизнес уже заплатил налогов на сумму 730 миллионов гривен. Это является доказательством того, что игровая индустрия является важным источником доходов для государства. Поступления в бюджет от лицензионных платежей за это время составили более 1,16 миллиарда гривен.

В приложениях к государственному бюджету, где прописаны запланированные поступления, также есть игорный бизнес. Ожидается, что основные отчисления будут получены от лидеров наземного сегмента и топовых онлайн-казино. В 2022 году государство ожидало получить около 1,189 млрд. грн от легальных операторов, тогда как в бюджете на 2023 год заложена более высокая сумма – 1,866 млрд. грн. Кроме этого, местные бюджеты, на территории которых расположены игровые заведения, должны получить 270 млн. грн.

Когда речь идет о лицензионных платежах в игорной индустрии, можно выделить несколько категорий, каждая из которых является значительной суммой. Вот лишь некоторые из них:

  • Лицензии для казино – 198 млн. грн.
  • Лицензии для онлайн-казино – 354,9 млн. грн.
  • Букмекерские лицензии – 459 млн. грн.
  • Лицензии на игровые автоматы – 352,18 млн. грн.
  • Лицензионные платежи от залов игровых автоматов – 72 млн. грн.
  • Лотерейные лицензии – 54,6 млн. грн.
  • Поступления от лицензий для онлайн-покерных платформ – 18 млн. грн.

Очевидно, что азартные игры являются важным источником доходов для украинской экономики. С учетом увеличения поступлений в бюджет, правительство может принимать более активные меры по содействию развитию этой отрасли. Однако в то же время необходимо помнить о значительных рисках, связанных с азартными играми, и следить за их регулированием в стране. Национальный регулятор рынка азартных игр должен работать на благо всех граждан Украины и защищать их интересы.

Итоги

Аналитики положительно оценивают снижение расходов на финансирование КРАИЛ, ведь содержание органов государственной власти в условиях войны должно быть максимально урезанным. Что касается ожидаемых поступлений, то здесь эксперты не согласны с разработчиками бюджета, поскольку об увеличении отчислений в казну можно говорить только в случае стабильного развития отрасли.

Сегодня игорный бизнес, как и любой другой, пытается элементарно выжить, не говоря уже о каком-то повышении экономической эффективности. Поэтому когда речь идет о прогнозируемых поступлениях в казну, аналитики весьма скептичны в своих выводах.

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