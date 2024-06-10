Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте

На фронте, выполняя задание погиб военный фотограф Арсен Федосенко, известный своими фоторепортажами. Об этом в соцсети сообщил военнослужащий и дизайнер Тарас Ящик, передает УНН.

детали

На фронте трагически погиб один из лучших фотографов Вооруженных Сил Украины Арсен Федосенко.

Погиб один из лучших фотографов Вооруженные Силы Украины / the Armed Forces of Ukraine - Arsen Fedosenko. Это тоска и невыразимая боль, потому что виделся с ним на Книжный Арсенал, говорили о службе, но так и не сделали совместного фото, потому что он всегда был по ту сторону аппарата. Погиб как Герой, потому что он им и был. - - пишет Тарас Ищик.

Светлая память, Арсен, спасибо тебе за все, что мы сделали вместе.

Вечная память и слава. Честь!

Дополнение

О гибели Федосенко сообщает портал Верховной Рады Украины.

"Он получил тяжелое ранение в результате российского обстрела КАБами" -информирует ТГ-канал ВР.

Арсен Федосенко был настоящим мастером своего дела. В ряды ВСУ присоединился весной 2022 года. Вместе с коллегами-журналистами ездил вдоль линии фронта, где делал репортажи о военнослужащих. При его участии созданы календари с изображениями украинских воинов.

справка

Арсен Федосенко по образованию художник-график, занимался фотографией с 1996 года

Он работал в издательской, рекламной, учебной отраслях, занимался художественными и культурными фотопроектами в сотрудничестве с известными институтами, был известен в Украине и за ее пределами.

Напомним

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